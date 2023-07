Johnson & Johnson relève ses prévisions

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, géant pharmaceutique et médical américain, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos avec les ventes solides d'appareils médicaux. Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 6,3% à 25,5 milliards de dollars, avec une croissance opérationnelle de 7,5%. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,80$, en hausse de 8,1%. Le consensus était de 2,62$ de bénéfice ajusté par action pour 24,63 milliards de revenus. La compagnie rehausse ses estimations 2023. Les ventes opérationnelles ajustées sont anticipées en hausse de 6 à 7%, entre 99,3 et 100,3 milliards de dollars, soit un chiffre d'affaires consolidé attendu entre 98,8 et 99,8 milliards. Le bpa ajusté dilué est anticipé entre 10,70 et 10,80$. J&J estime que les traitements du cancer et les appareils médicaux tireront la croissance.

Johnson & Johnson a l'intention de séparer les actions de Kenvue par le biais d'une offre d'échange comme forme de sa prochaine étape dans la séparation, sous réserve des conditions du marché. Kenvue, l'ancienne unité de santé grand public de Johnson & Johnson, prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, pariant sur une demande résiliente pour ses produits de soin de la peau et d'autosoins tels que Neutrogena et Tylenol. L'entité table surt un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année entre 1,26 et 1,31$. Les ventes nettes de l'activité d'autosoins de Kenvue ont bondi de 12,2% au deuxième trimestre. Cependant, la marge brute ajustée s'est établie à 57,5??%, comparativement à 59,3 % un an plus tôt. J&J, qui détient environ 90% des actions en circulation de Kenvue, a donc l'intention de "séparer" les actions par le biais d'une offre d'échange. La société prévoit que la croissance des ventes nettes 2023 se situera entre 4,5 et 5,5%. Les ventes nettes ont augmenté de 5,4% pour atteindre 4,01 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est établi à 32 cents sur le trimestre écoulé.