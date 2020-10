Johnson & Johnson rehausse sa guidance 2020

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le colosse pharmaceutique et médical américain qui vient d'annoncer une "pause" dans ses essais pour un vaccin contre le covid, a par ailleurs dévoilé ses comptes trimestriels. Les bénéfices trimestriels du groupe ressortent supérieurs aux attentes de marché, et J&J se permet de relever sa guidance financière 2020. Pour le troisième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice de 5,9 milliards de dollars et 2,20$ par titre sur une base ajustée, contre 5,7 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 1,98$ de bpa. Les revenus ont totalisé 21,1 milliards de dollars, contre 20,7 milliards un an plus tôt et 20,2 milliards de consensus.

Le groupe table maintenant sur un bpa allant de 7,95 à 8,05$, contre 7,75 à 7,95$ auparavant. Les revenus annuels sont anticipés entre 81,2 et 82 milliards, alors que le groupe tablait en juillet sur une fourchette allant de 79,9 à 81,4 milliards.