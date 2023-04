Johnson & Johnson propose un accord de 8,9 milliards de dollars pour mettre un terme aux poursuites sur le talc

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical, propose désormais un accord de 8,9 milliards de dollars pour mettre un terme aux poursuites concernant le talc Baby Powder, après une offre initiale de 2 milliards de dollars pour couvrir sa responsabilité potentielle. Une filiale de J&J va ainsi déposer une nouvelle demande de protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites et demandera l'approbation du tribunal pour un plan qui entraînerait ce règlement de 8,9 milliards - que J&J transférerait à la filiale en question et qui seraient payables sur 25 ans. J&J n'admet aucune faute dans le cadre du règlement proposé, a souligné le groupe, ajoutant que les accusations manqueraient de fondement scientifique. Les poursuites alléguaient que le talc avait amené les utilisateurs à développer des cancers.