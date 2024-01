Johnson & Johnson offre une prime de 105% pour Ambrx

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, géant pharmaceutique et médical américain, a accepté l'acquisition du groupe Ambrx Biopharma pour 28$ par action, soit une prime de plus de 100% et un montant d'opération d'environ 2 milliards de dollars. Ambrx est un développeur de traitements du cancer. L'opération en cash présente une prime de 105% sur la clôture du 5 janvier. "Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Johnson & Johnson pour faire progresser la recherche scientifique visant à traiter les cancers présentant d'importants besoins non satisfaits", a déclaré Daniel J. O'Connor, directeur général d'Ambrx.