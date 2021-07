Johnson & Johnson : moins efficace contre les variants Delta et Lambda ?

Johnson & Johnson : moins efficace contre les variants Delta et Lambda ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson serait moins efficace contre les variants Delta et Lambda, selon une étude postée sur bioRxiv et citée par le New York Times. Selon l'article, "le vaccin est bien moins efficace contre les variants Delta et Lambda que contre le virus initial". Ainsi, l'article suggère que ceux qui ont reçu le vaccin de J&J pourraient avoir besoin d'une seconde dose. Les auteurs de l'étude suggèrent que la seconde dose en question pourrait être une dose Pfizer / BioNTech ou une dose Moderna. Le New York Times indique que les conclusions de l'étude, qui n'a pas été revue par des pairs, entrent en contradiction avec des études plus petites publiées par J&J plus tôt ce mois et suggérant qu'une dose unique de son vaccin serait efficace contre le variant huit mois après administration.