Johnson & Johnson : la FDA veut suspendre son vaccin anti-covid

(Boursier.com) — Johnson & Johnson corrige de 2% à Wall Street, alors que la Food & Drug Administration (FDA) américaine et les CDC viennent de communiquer au sujet de son vaccin anti-covid. "Nous recommandons une pause dans l'administration de ce vaccin par prudence", indique la FDA. Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées aux USA. Les CDC et la FDA examinent les données concernant six cas américains signalés d'un type rare et grave de caillot sanguin chez des individus après avoir reçu le vaccin. A l'heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares, nuance la FDA, qui ajoute que les CDC convoqueront mercredi une réunion de l'ACIP, Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, afin d'examiner plus en détail ces cas et d'évaluer leur importance potentielle. La FDA examinera cette analyse, car elle enquête également sur ces cas.

Jusqu'à ce que ce processus soit terminé, la FDA recommande donc une pause. "Ceci est important pour s'assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé soit consciente du potentiel de ces événements indésirables et puisse planifier, en raison du traitement unique requis pour ce type de caillot sanguin". "La sécurité des vaccins Covid-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination", ajoute la FDA.

Alors que J&J vient de débuter les livraisons à l'Union européenne, le laboratoire indique qu'il en a "proactivement reporté" le déploiement.

De son côté, Moderna bondit de 7% à Wall Street. Le laboratoire pourrait facilement gagner des parts de marché en profitant de ces doutes concernant le vaccin Janssen de J&J. De plus, avec un redoutable sens du timing, Moderna vient de communiquer au sujet des risques de thromboses CVST ou d'événements thrombotiques. Selon le laboratoire, une évaluation des données disponibles après plus de 64,5 millions de doses administrées ne suggère donc pas de tels risques.