Johnson & Johnson en dose de rappel, c'est possible !

(Boursier.com) — Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA, Agence européenne des médicaments, a conclu qu'une dose de rappel du vaccin Covid-19 Janssen (Johnson & Johnson) pouvait être envisagée au moins deux mois après la première dose chez les personnes âgées de 18 ans et plus. La recommandation fait suite aux données montrant qu'une dose de rappel du vaccin Covid-19 Janssen administrée au moins deux mois après la première dose chez les adultes avait entraîné une augmentation des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le Covid-19). Le risque de thrombose en association avec une thrombocytopénie ou d'autres effets indésirables très rares après un rappel "n'est pas connu et fait l'objet d'une surveillance étroite".

Le CHMP a également conclu qu'une dose de rappel avec le vaccin Covid-19 Janssen pouvait être administrée après deux doses de l'un des vaccins à ARNm autorisés dans l'UE, Comirnaty (de Pfizer/BioNTech) ou Spikevax (de Moderna).

Comme pour tous les médicaments, l'EMA continuera d'examiner toutes les données sur la sécurité et l'efficacité du vaccin Covid-19 Janssen.

Au niveau national, les organismes de santé publique peuvent émettre des recommandations officielles sur l'utilisation des doses de rappel, soit à la suite d'une dose de vaccin Covid-19 Janssen, soit de deux doses de vaccins à ARNm, en tenant compte de la situation épidémiologique locale, de la disponibilité des vaccins, de l'efficacité et des données de sécurité pour la dose de rappel.

La mise en oeuvre des campagnes de vaccination dans l'UE reste la prérogative des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination guidant les campagnes de vaccination dans chaque État membre. Ces organismes sont les mieux placés pour prendre en compte les conditions locales, notamment la propagation du virus (en particulier tout variant préoccupant), la disponibilité des vaccins et les capacités des systèmes de santé nationaux, ajoute l'EMA.