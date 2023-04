Johnson & Johnson dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a dévoilé des comptes robustes pour le trimestre clos et rehaussé dans la foulée ses anticipations 2023. J&J table désormais sur un bénéfice ajusté annuel par action allant de 10,6 à 10,7$, contre une fourchette antérieure allant de 10,45 à 10,65$. Le groupe profite notamment des perspectives de ses traitements du cancer et de Darzalex dans le myélome multiple. Pour son premier trimestre fiscal, J&J a essuyé une perte par action de 3 cents, avec les charges non-récurrentes liées à l'affaire du talc. Le groupe passera une charge de 6,9 milliards de dollars liée à ce dossier. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a été de 2,68$ contre 2,5$ de consensus. Les revenus trimestriels ont représenté 24,7 milliards de dollars, en progression de 5,6%, avec une performance opérationnelle de 9%.

Pour l'exercice, la croissance opérationnelle ajustée de l'activité est attendue entre 4,5 et 5,5%, ce qui porterait les ventes entre 97,9 et 98,9 milliards de dollars. Le bpa ajusté opérationnel est anticipé entre 10,5 et 10,6$, alors que le bpa ajusté net est prévu entre 10,6 et 10,7$.