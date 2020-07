Johnson & Johnson dope ses prévisions 2020

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son second trimestre des profits supérieurs aux attentes de marché. Le groupe reste engagé dans son effort contre le coronavirus, et se permet par ailleurs de rehausser sa guidance pour l'exercice 2020. Pour le trimestre clos en juin, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,67$, en retrait de 35% en glissement annuel, contre un consensus de 1,49$. Les revenus ont totalisé 18,3 milliards de dollars, en baisse de 11% en comparaison de l'an dernier, contre 17,6 milliards de consensus. Pour l'exercice 2020, J&J envisage un bénéfice ajusté par action allant de 7,75 à 7,95$, en légère hausse, pour des revenus allant de 81 à 82,5 milliards.

"Grâce au travail inlassable de nos collègues du monde entier et à notre large éventail de capacités, nous continuons à naviguer avec succès à travers le paysage externe et nous restons concentrés sur l'avancement du développement d'un vaccin pour aider à lutter contre cette pandémie et sauver des vies", a déclaré le DG du groupe, Alex Gorsky.