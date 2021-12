Johnson & Johnson : données très positives pour son vaccin Covid-19

(Boursier.com) — Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson a démontré, selon le groupe pharmaceutique et médical américain, une efficacité de 85% contre l'hospitalisation en Afrique du Sud alors qu'Omicron était dominant. Une analyse distincte a montré que le rappel du vaccin Johnson & Johnson a généré une multiplication par 41 des anticorps neutralisants et une multiplication par 5 des lymphocytes T contre Omicron.

J&J a donc annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats préliminaires de l'étude sud-africaine de phase 3b Sisonke qui a montré qu'un rappel homologue (même vaccin) du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 (Ad26.COV2.S) a démontré une efficacité de 85% contre les hospitalisations liées au Covid-19. L'étude, menée par le South African Medical Research Council (SAMRC), a montré que le booster Johnson & Johnson réduisait le risque d'hospitalisation parmi les travailleurs de la santé en Afrique du Sud, après qu'Omicron soit devenu le variant dominant. Au cours des mois étudiés (mi-novembre à mi-décembre), la fréquence d'Omicron est passée de 82 à 98% des cas de Covid-19 en Afrique du Sud, comme indiqué par GISAID, une initiative qui fournit des données covid.

Une deuxième analyse distincte de la réponse immunitaire à différents schémas vaccinaux, menée par le Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), a démontré qu'un rappel hétérologue (vaccin différent) du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 chez les personnes qui ont initialement reçu le BNT162b2 Le vaccin à ARNm a généré une multiplication par 41 des réponses en anticorps neutralisants et une multiplication par 5 des lymphocytes T CD8+ face à Omicron quatre semaines après le rappel. Un rappel homologue avec BNT162b2 (Pfizer / BioNTech) a généré une augmentation de 17 fois des anticorps neutralisants et une augmentation de 1,4 fois des lymphocytes T CD8+ quatre semaines après le rappel. Les anticorps neutralisants et les lymphocytes T CD8+ étaient plus élevés quatre semaines après le rappel avec le vaccin Johnson & Johnson qu'avec le vaccin BNT162b2.

L'augmentation des cellules T CD8+ générées par le vaccin Johnson & Johnson "peut être la clé pour expliquer les niveaux élevés d'efficacité contre la maladie Covid-19 sévère et l'hospitalisation dans l'étude Sisonke 2, car il a été démontré que le variant Omicron échappe aux anticorps neutralisants", commente encore J&J.