Johnson & Johnson dépasse les attentes au second trimestre

Johnson & Johnson dépasse les attentes au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Johnson & Johnson a dépassé les attentes de résultats pour le second trimestre et revu à la hausse ses estimations annuelles. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 6,28 milliards de dollars et 2,35$ par action, contre 3,63 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,48$, contre 2,29$ de consensus FactSet. Les ventes se sont envolées de 27% à 23,31 milliards de dollars, contre 22,5 milliards de consensus.

Johnson & Johnson estime à seulement 2,5 milliards de dollars cette année le chiffre d'affaires généré par son vaccin contre le Covid-19, qui a pris du retard par rapport aux concurrents Pfizer et Moderna. Le géant pharmaceutique et médical américain vise au total un chiffre d'affaires annuel compris entre 91,3 et 92,1 milliards de dollars, contre une guidance antérieure qui allait de 90,6 à 91,6 milliards. La semaine dernière, la FDA a ajouté un avertissement concernant le syndrome de Guillain-Barré, maladie auto-immune rare, à la notice d'information du vaccin anti-covid de J&J. Pfizer et Moderna ont anticipé respectivement 26 et 19,2 milliards de dollars de ventes de vaccins cette année, et prévoient une rentabilité de leurs vaccins, là où J&J n'en tirerait pas bénéfice.