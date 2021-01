Johnson & Johnson corrige, résultats mitigés pour son vaccin anti-covid

(Boursier.com) — Johnson & Johnson perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le géant pharmaceutique et médical américain a fait état de résultats mitigés de son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus. Ainsi, ce vaccin en une injection s'est révélé efficace à 72% aux États-Unis et moins dans d'autres régions. J&J affirme toutefois que le vaccin potentiel s'est montré efficace à 85% dans la prévention des cas graves, quatre semaines après vaccination, chez l'ensemble des adultes. Les résultats de l'étude sont basés sur 468 infections confirmées, au sein d'une étude de phase 3 portant sur plus de 43.000 volontaires. L'essai comprenait des cas infectés par le variant sud-africain.

Le niveau de protection a donc varié selon les régions, avec une efficacité globale de 66%, 72% aux USA, 66% en Amérique latine et 57% en Afrique du Sud après quatre semaines. Alex Gorsky, CEO de J&J, se dit toutefois fier de ce milestone. L'efficacité contre les maladies sévères a augmenté au fil du temps, aucun cas chez les participants vaccinés n'ayant été décelé après le jour 49. La protection a été équilibrée selon les races et âges. Le vaccin a été bien toléré, sans problème significatif de sécurité. La FDA a déjà indiqué qu'elle autoriserait un vaccin sûr d'une efficacité supérieure à 50%. Elle a déjà validé les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna, mais ces deux derniers affichent des efficacités bien supérieures. L'avantage du vaccin de J&J est qu'il ne nécessite qu'une seule dose.