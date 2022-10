Johnson & Johnson bat le consensus, mais réduit ses estimations de ventes

(Boursier.com) — Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, mais abaisse dans le même temps légèrement sa guidance annuelle de revenus. La compagnie table désormais sur des ventes 2022 allant de 93 à 93,5 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure logée entre 93,3 à 94,3 milliards. Pour le trimestre écoulé, J&J a réalisé des revenus de 23,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,9% en glissement annuel, avec une croissance opérationnelle de 8,1%. Le bénéfice trimestriel par action, de 1,68$, s'est apprécié de 23%, tandis que le bénéfice ajusté par action a régressé de 2% à 2,55$. Le consensus était de 2,48$ de bpa ajusté et 23,3 milliards de revenus. Le bénéfice net a grimpé de 22% à 4,46 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté a décliné de 3% à 6,78 milliards. Notons enfin que le groupe maintient les milieux de fourchettes de ses guidances 2022 de croissance opérationnelle ajustée et de bénéfice ajusté par action.