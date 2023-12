Johnson Controls : trop court !

(Boursier.com) — Johnson Controls, leader mondial dans le domaine des technologies et solutions de bâtiments intelligents, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,05$, comprenant 4 cents d'impact d'un incident de cybersécurité, en croissance de 6% en glissement annuel. Les revenus consolidés ont progressé quant à eux de 3% à 6,91 milliards de dollars, avec une croissance organique de 2%. Le consensus était de 1,09$ de bénéfice ajusté par action pour 7,09 milliards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus se sont améliorés de 6%, tandis que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 17% à 3,50$. Les commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 9% en organique et en glissement annuel, alors que les commandes annuelles se sont appréciées de 7% en organique. Le bpa ajusté de l'exercice 2024 est enfin attendu entre 3,65 et 3,80$.