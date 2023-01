JO de Paris 2024 : Orange s'occupe de tout !

(Boursier.com) — Partenaire Premium et Fournisseur Officiel de Paris 2024, Orange met son expertise et sa capacité d'innovation au service du plus grand événement sportif au monde... Pour la première fois, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a confié à un seul opérateur la mission de connecter 878 événements sportifs, 120 sites officiels et 15.000 athlètes, pour rendre l'événement accessible à 4 milliards de téléspectateurs dans le monde !

Au sein du groupe, 1.000 femmes et hommes sont engagés dans cette aventure hors-norme : experts réseaux, ingénieurs IP, techniciens Grand Public et Entreprise... Tous sont à l'oeuvre pour concevoir et déployer les solutions qui assureront la diffusion des épreuves et le fonctionnement des réseaux des sites olympiques sur la base de nouveaux standards d'excellence technologique.

Innovations en série

Pour la première fois, une Olympiade sera connectée avec une architecture réseau fibre, wifi, 5G unifiée et nativement IP. La cérémonie ainsi que les épreuves sportives, seront sublimées grâce à l'apport de la 5G...

Autre innovation, les équipes de Paris 2024 s'appuieront sur la technologie " Push-To-Talk " déployée sur le réseau mobile Orange. Ce système de talkie-walkie permet des communications entièrement sécurisées avec une disponibilité garantie.

"Orange contribue à faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 les plus connectés et les plus responsables de l'histoire. En tant que Parrain du Marathon pour Tous, nous sommes très fiers de notre engagement dans cette course dont le parcours rendra hommage à un épisode marquant de l'Histoire de France et permettra à toutes et tous de participer à un événement unique et inclusif" a commenté Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange.

Pour en savoir plus sur la 5G avec eToro