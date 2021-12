Jeux vidéo : une pénurie de Nintendo Switch en vue début 2022

(Boursier.com) — Le géant japonais des jeux vidéo Nintendo a indiqué mardi qu'il prévoyait des délais de livraison rallongés pour sa console Switch dans les premiers mois de 2022. Le président du groupe, Shuntaro Furukawa, a indiqué au journal japonais 'Kyoto Shimbun' que la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les perturbations des chaînes logistiques allaient occasionner une "stagnation" des livraisons de consoles en début d'année prochaine.

A la Bourse de Tokyo, l'action Nintendo a cédé 0,61% mardi après ces informations, tandis qu'à Wall Street, l'ADR Nintendo cédait en séance 2,3% à 59,87$. Depuis le début de l'année, le titre a reculé de plus de 16% à Tokyo.

Début novembre, Nintendo avait déjà abaissé son objectif de ventes de Switch à 24 millions d'unités pour l'exercice qui se terminera fin mars, contre une prévision précédente de 25,5 millions. Le groupe a cependant jusqu'ici rencontré moins de problèmes de "supply chain" que ses rivaux, notamment Microsoft, dont la console XBox Series X souffre de pénuries qui pourraient durer jusqu'en avril 2022, a prévenu le groupe américain.

L'eShop de Nintendo surchargé par les connexions à Noël

Par ailleurs, selon les sites spécialisés, Nintendo a rencontré à Noël des problèmes techniques d'accès à son eShop, où les nouveaux utilisateurs de consoles Switch reçues à Noël ont eu du mal à créer leur compte et à se connecter. Les serveurs de l'eShop aux Etats-Unis ont été surchargés de connexions, que ce soit sur la console Switch, mais aussi sur 3DS et sur WiiU. Le 25 décembre au soir, Nintendo of America a publié un tweet pour s'excuser de ces problèmes.

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop, and are working to address the issue as soon as possible. Thank you for your understanding, and please see our Network Status page for the latest updates.https://t.co/KnM0g7z7jn >— Nintendo of America (@NintendoAmerica), via Twitter

"Nous sommes conscients que les joueurs rencontrent des erreurs lors de l'accès au Nintendo eShop et nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible. Merci de votre compréhension et veuillez consulter notre page (dédiée) pour les dernières mises à jour", a expliqué la société.

Ces difficultés ont toutefois été assez rapidement surmontées, et les internautes ont pu profiter de leurs cadeaux de Noël et se connecter pour jouer et/ou télécharger. En 2020, des problèmes similaires, de courte durée, étaient aussi survenus à Noël.