Jeux vidéo : Ubisoft chute après une nouvelle déception dans le secteur

(Boursier.com) — Séance compliquée pour les acteurs du jeux vidéo cotés à Paris à l'image d'Ubisoft qui déroche de près de 9% à 24,7 euros. Nacon (-6,8%) et Bigben (-3%) sont également malmenés après la nouvelle déception signée Roblox. Le titre du groupe californien décroche de 10% en début de journée à New York après avoir creusé ses pertes au troisième trimestre. La firme spécialisée dans le jeu vidéo free-to-play et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents a raté les prévisions des analystes sur le trimestre clos et si elle a attiré plus d'utilisateurs, ces derniers dépensent moins sur la plate-forme. Comme d'autres sociétés du secteur, Roblox est confronté aux effets d'un ralentissement de l'économie, d'une inflation croissante qui rogne le pouvoir d'achat des ménages et d'un dollar fort qui réduit la valeur des revenus générés à l'étranger.