Jeux Vidéo : Take-Two pourrait s'offrir Codemasters, spéculation dans le secteur

(Boursier.com) — La spéculation reprend dans le secteur des jeux vidéo. Ubisoft et Dontnod en profitent ce lundi avec des titres en hausse respective de 2,7% et 2,4%. Take-Two Interactive, le géant américain, négocie le rachat du Britannique Codemasters pour un prix de 485 pences par titre. L'offre, en numéraire et en actions, valorise la cible près d'un milliard de dollars. Le conseil de Codemasters a l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre. Selon la réglementation britannique, Take-Two a jusqu'au 4 décembre pour déposer une offre ferme d'achat.

Take-Two estime que la combinaison des deux groupes permettrait de réunir deux portefeuilles de divertissement interactif de classe mondiale, avec une complémentarité parfaite entre le label d'édition 2K de Take-Two et Codemasters dans le domaine des courses.

Le mouvement de consolidation du secteur se poursuit avec comme cible privilégiée les capacités de production et l'expertise sur des niches plutôt que les IP, affirme Midcap Partners. Cumulant aussi qualité récurrente et spécialisation sur un genre, le groupe Dontnod est naturellement un comparable proche même si clairement moins mature dans son stade de développement. Le statut de proie se confirme néanmoins pour le studio qui bénéficie par ailleurs actuellement du succès de son dernier titre édité par Microsoft : Tell me Why. Le broker confirme ainsi son conseil 'achat' sur le titre avec une cible ajusté de 16,5 à 17 euros au regard de cette aspect spéculatif qui se confirme jour après jour et qui semble inéluctable à moyen terme.