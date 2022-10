Jeux vidéo : pourquoi Nacon et BigBen plongent de plus de 10% ?

(Boursier.com) — Nacon (-10,8%) et BigBen (-14,7%) pointent en queue de palmarès ce mardi, logiquement secoués après leur avertissement respectif en lien avec la déception du premier cité. L'éditeur de jeux vidéo ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs en 2022-2023, soit un chiffre d'affaires supérieur à 250 ME et un résultat opérationnel courant supérieur à 50 ME, en raison de ventes Catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, d'une activité Accessoires en retrait et des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles. Le chiffre d'affaires de l'exercice et le résultat opérationnel courant seront néanmoins en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

La société scindée de Bigben anticipe également une croissance forte sur l'exercice 2023-2024, portée à la fois par les ventes de jeux qui sortiront en fin d'exercice 2022-23, qui alimenteront ainsi le back catalogue, et une actualité éditoriale qualitative et variée.

L'effondrement du cours sur le mois écoulé (-23%, soit -37% sur 3 mois) trouve finalement son explication à la contreperformance majeure dévoilée hier, affirme Invest Securities. Cette publication est venue nous rappeler violement que le secteur des jeux vidéo fait partie de l'industrie du divertissement et est soumis aux aléas du succès commercial, note le courtier. La thèse d'investissement basée sur une forte croissance et une solide visibilité grâce à un fort line-up relativement dérisqué vole en éclat et le management aura du mal à restaurer la confiance. La faiblesse du cours de bourse et éventuellement un possible intérêt spéculatif sont les seules raisons qui justifient le maintien de l'opinion 'achat' de l'analyste, avec un cours cible sensiblement abaissé à 5,5 euros.

Conséquence du warning de sa filiale, Bigben ne sera également pas en mesure d'atteindre sa guidance 2022-2023, soit un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME. Le groupe promet quand même un chiffre d'affaires annuel et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

Invest Securities explique qu'après la contreperformance majeure de Nacon, il est difficile de trouver des catalyseurs, sachant que sa filiale cotée représente la quasi-totalité de l'actif et les principaux catalyseurs. La distribution potentielle de 5% d'actions Nacon début 2023 ne saurait suffire à justifier un catalyseur suffisant, de même qu'une éventuelle réduction de la décote (20% actuellement)... Le broker reste malgré tout à l''achat' sur le dossier avec une cible coupée de 20 à 11 euros. Le titre sort par ailleurs de sa liste de valeurs favorites.

Compte tenu du derating récent du titre, Oddo BHF conserve son opinion 'surperformance' sur Nacon. L'exercice 2022-2023 reste très décevant mais les conditions semblent réunies pour amorcer un rebond significatif dès 2023-2024 tant sur le catalogue (Gollum, Test Drive Unlimited) que sur les accessoires (fin de pénurie des PS5 étant prévu pour mars 2023). L'objectif est ramené de 7 à 4,8 euros. Le courtier reste également à 'surperformer' sur Bigben avec un objectif abaissé de 20,5 à 13,5 euros.