Jeux Vidéo : la Chine durcit sa réglementation, Ubisoft sous pression

Jeux Vidéo : la Chine durcit sa réglementation, Ubisoft sous pression









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Pékin renforce encore sa réglementation dans l'industrie du jeux-vidéo. Les autorités chinoises ont annoncé un nouvel ensemble de règles plus strictes concernant le secteur, notamment la limitation du nombre d'heures de jeu pour les mineurs. Ces nouvelles règles visent à limiter " l'indulgence excessive à l'égard des jeux et à protéger la santé physique et mentale des mineurs ". Les fournisseurs de jeux en ligne ne pourront désormais proposer leurs services aux mineurs que pendant une heure les vendredis, samedis et dimanches, rapporte l'agence d'Etat Xinhua, citant un avis publié par l'Administration nationale de la presse et des publications. Les moins de 18 ans ne pourront également jouer qu'une heure par jour maximum pendant les vacances.

Au début du mois, les médias d'État ont publié des critiques virulentes à l'encontre du secteur, qualifiant même les jeux d'"opium spirituel". Cette description a été retirée par la suite, mais les cours des groupes chinois opérant dans le secteur ont plongé en raison de la crainte de nouvelles restrictions.

Les sociétés occidentales ne sont pas épargnées par ce durcissement de la réglementation dans la mesure où la Chine est le premier marché du monde pour l'industrie du gaming. A Paris, Ubisoft cède 2,5% à la suite de cette information.