Jeux vidéo : GameStop sous les feux de la rampe avec ses projets de NFT !

(Boursier.com) — GameStop a vécu une semaine agitée, cédant 15% sur deux séances, avant de regagner 7,3% vendredi, à 140,62$, après l'annonce d'un projet dans les NFT, ces certificats de propriété d'objets virtuels. En séance, le titre GameStop a même flambé vendredi de 23% dans les premières minutes de cotations, à plus de 160$, avant de se calmer quelque peu.

Le titre du distributeur américain de jeux vidéo et de matériel électronique, maison mère de Micromania en France, avait connu une phénoménale ascension en janvier 2021 avec le mouvement des 'meme stocks'. Il a été malmené en début de semaine, comme la plupart des 'meme stocks' avec la purge boursière qui a affecté les actifs spéculatifs et les valeurs technologiques, dans la crainte d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine cette année.

Le titre a toutefois récupéré vendredi une partie de ses pertes, après un article du 'Wall Street Journal' évoquant le lancement prochain d'une division pour se développer sur le marché des NFT, les fameux jetons non fongibles, et établir des partenariats dans les cryptomonnaies.

Les NFT dans les jeux vidéo, un marché appelé à croître rapidement

Le 'WSJ' précise que GME lance cette division dans le but de revitaliser son activité principale de jeux vidéo, et aurait embauché plus de 20 personnes pour gérer l'unité, qui est une place de marché en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT de jeux vidéo. GameStop demande aux développeurs et éditeurs de jeux d'introduire des NFT sur sa place de marché, qu'il prévoit de lancer plus tard cette année.

Avec les NFT, des titres de propriété sur un objet numérique unique, les joueurs peuvent créer, vendre et acheter des accessoires, des tenues, voire des personnages de jeux. Déjà très dynamiques dans le domaine des oeuvres d'art numériques, les NFT dans les jeux vidéo sont encore peu nombreux, mais ce marché de niche est appelé à croître rapidement dans les années à venir, selon les analystes.

Début décembre, Ubisoft a lancé Ubisoft Quartz, une plateforme permettant aux joueurs d'acquérir des NFT baptisés Digits, jouables dans le jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.