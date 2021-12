Jeux vidéo : GameStop secoué à Wall Street malgré une forte croissance

(Boursier.com) — GameStop , le premier distributeur américain spécialisé dans les jeux vidéos, a plongé jeudi de 10,3% à Wall Street, à 155,76$ après avoir publié des comptes décevants pour son 3e trimestre fiscal, qui mettent la pression sur la nouvelle direction pour accélérer sa mutation annoncée vers l'ecommerce.

Par ailleurs, le groupe a indiqué avoir reçu de la SEC, le gendarme boursier américain, une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête sur les transactions sur ses actions lors de la vague spéculative qui a agité les "meme stocks" en début d'année.

Pour le trimestre clos fin octobre, GameStop a creusé sa perte nette de 105,4 millions de dollars contre une perte nette de 18,8 M$ un an auparavant. La perte par action est ressortie à 1,39$, bien supérieure au consensus Bloomberg de -52 cents, en raison d'une forte hausse des coûts du groupe.

Hausse de 29% des ventes mais près de 1,3 Md$ de pertes

Les revenus ont cependant fait mieux que prévu, avec un bond de 29% pour atteindre 1,297 milliard de dollars, contre 1,005 Md$ un an plus tôt, et 1,19 Md$ de consensus. GameStop, qui vend également des articles pour jeux vidéo, a enregistré une hausse des ventes de matériel et d'accessoires de jeux, un segment qui représente environ la moitié de ses recettes totales. Le groupe a aussi profité de nouveaux partenariats avec des marques comme Samsung, LG, Razer et Vizio Holding.

En juin, GameStop a mis à sa tête deux ex-responsables d'Amazon, Matt Furlong, comme directeur général et Mike Recupero comme directeur financier, et a annoncé un projet de transformation numérique vers un modèle d'ecommerce plutôt que sur ses seules boutiques physiques.

Le titre GameStop s'était illustré en début d'année par une frénésie spéculative, devenant la star des "meme stock", des actions adulées par les traders présents sur le réseau social Reddit (forum WallStreetBets). GameStop et d'autres valeurs comme AMC Entertainment, avaient été l'objet d'une bataille entre des petits porteurs et des fonds spéculatifs vendeurs à découvert.

Très volatil, le titre GameStop a été multiplié par plus de 8 (+726%) depuis le début de l'année. Au plus haut, il avait atteint brièvement en janvier un pic à près de 350$, au plus fort de la vague spéculative qui avait déclenché des turbulences boursières et une enquête de la SEC sur plusieurs sociétés au mois de mai.

