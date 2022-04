Jeux Vidéo : Epic Games, le développeur de Fortnite, vaut plus de 31 milliards de dollars

(Boursier.com) — La valorisation du développeur de Fortnite grimpe en flèche. Valorisé moins de 29 milliards de dollars il y a à peu près un an, Epic Games vaut désormais près de 31,5 milliards de dollars après que Sony et la holding familiale propriétaire de Lego eurent investi deux milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table.

Sony, qui travaille avec Epic sur la PlayStation et détenait déjà une participation dans la société, et Kirkbi, ont chacun misé 1 milliard de dollars dans le cadre de cet accord. "Les trois sociétés accordent une grande importance aux créateurs et aux joueurs, et visent à créer de nouveaux divertissements sociaux explorant la connexion entre les mondes numérique et physique", affirme Epic.

La société basée à Cary, en Caroline du Nord, parmi les cinq startups les plus chères aux États-Unis, mène actuellement une bataille juridique coûteuse contre Apple et Alphabet au sujet des frais facturés par les services de paiement des deux géants technologiques sur leurs magasins en ligne.