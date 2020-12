Jeux Vidéo : Electronic Arts surenchérit sur Take-Two et s'offre Codemasters

(Boursier.com) — Ça devait être l'une des plus grosses opérations de l'année dans l'industrie du jeu vidéo. Take-Two Interactive était tout proche de racheter le Britannique Codemasters pour 485 pence par titre, soit près d'un milliard de dollars. Le Conseil de ce dernier avait même donné son feu vert à la transaction. C'était toutefois allé un peu vite en besogne puisque c'est finalement Electronic Arts qui va mettre la main sur le développeur de jeux tels que TOCA Touring Car, Colin McRae Rally et Formula 1. Le géant américain a en effet surenchéri pour remporter la mise en offrant 604 pence par action Codemasters en numéraire, soit environ 1,2 Md$. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

"Electronic Arts et Codemasters ont l'ambition commune de mener la catégorie des jeux vidéo de course. Le Conseil d'administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficierait des connaissances, des ressources et de la vaste envergure mondiale d'EA, tant globalement que dans le segment des courses. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, en permettant à nos équipes de créer, de lancer et de servir des jeux encore meilleurs et plus importants à un public extrêmement passionné", affirme Gerhard Florin, le président de Codemasters.

Take-Two Interactive n'a sans doute pas dit son dernier mot. Selon plusieurs spécialistes, une nouvelle offre de la firme newyorkaise est clairement envisageable dans les prochains jours. Au plus grand bonheur des actionnaires de Codemasters ?