JetBlue renonce à Spirit Airlines après le veto de la Justice

(Boursier.com) — Sans surprise, la potentielle cinquième plus importante compagnie américaine ne verra pas le jour. Un mois après l'opposition de la justice américaine au projet de rapprochement entre JetBlue et Spirit Airlines, les deux transporteurs ont décidé de jeter l'éponge. Les deux groupes sont parvenus à un accord pour mettre fin à leur projet après avoir déterminé qu'il était peu probable que les termes de l'accord, notamment "l'obtention des approbations juridiques et réglementaires nécessaires, soient respectés" dans les délais spécifiés dans l'accord.

JetBlue, qui fait également face à la pression de l'investisseur activiste Carl Icahn pour revenir à une croissance durable, versera à Spirit 69 millions de dollars d'indemnités. "Nous avons conclu que les obstacles réglementaires actuels ne nous permettront pas de clôturer cette transaction dans les délais prévus dans le cadre de l'accord de fusion", a de son côté déclaré Ted Christie, DG de Spirit.

Selon la Justice américaine, l'opération de 3,8 milliards de dollars aurait nuit à la concurrence en éliminant la principale compagnie aérienne à tarifs réduits du pays et en entraînant une hausse des prix dans l'ensemble du secteur. "Si JetBlue était autorisé à engloutir Spirit - du moins comme proposé - cela éliminerait l'un des rares concurrents principaux du secteur du transport aérien qui offre une innovation et une discipline de prix uniques", avait affirmé le juge William G. Young le 16 janvier dernier. " Pire encore, la fusion inciterait probablement JetBlue à abandonner davantage ses racines de transporteur non-conformiste à bas prix".

Spirit Airlines plonge de plus de 15% à Wall Street après l'officialisation de la fin des négociations avec JetBlue.