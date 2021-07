JetBlue multiplie ses revenus

(Boursier.com) — JetBlue a multiplié par sept ses revenus sur le second trimestre, avec la reprise de la demande et des voyages. Le transporteur aérien américain a même renoué avec les bénéfices, dégageant un résultat net de 64 millions de dollars et 20 cents par action, contre une perte de 320 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Hors éléments, le bpa est une perte de 65 cents, ce qui dépasse le consensus FactSet, situé à -74 cents. Les revenus se sont envolés quant à eux de 598% à 1,5 milliard de dollars, 215 millions de dollars un an avant et 1,44 milliard de dollars de consensus.