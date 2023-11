JetBlue Airways va perdre son accès à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam

(Boursier.com) — Comme redouté, JetBlue Airways n'aura plus accès à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam l'été prochain. Les compagnies aériennes qui n'ont pas de droits historiques à l'aéroport n'obtiendront pas de créneaux horaires pour l'été prochain, a déclaré à 'Bloomberg' le directeur général de la coordination aéroportuaire des Pays-Bas. Hugo Thomassen a précisé que les transporteurs disposant de 'slots' historiques devront réduire leurs créneaux horaires de 3,1% alors que le gouvernement néerlandais va de l'avant avec des plans contestés visant à limiter le nombre de vols à destination et en provenance de l'aéroport afin de réduire la pollution sonore et environnementale.

JetBlue a commencé à desservir Amsterdam en août, le désavantageant par rapport à ses concurrents disposant de droits de longue date. La société avait précédemment annoncé qu'elle demanderait aux autorités américaines d'interdire à la compagnie aérienne néerlandaise KLM l'accès à l'aéroport John F. Kennedy à NY en guise de représailles. JetBlue a affirmé qu'elle continuera à travailler pour maintenir sa présence à Amsterdam : "nous pensons que les gouvernements américain et néerlandais ont l'obligation, en vertu de notre accord historique sur le ciel ouvert, de garantir que JetBlue bénéficie d'un accès continu au seul aéroport viable d'Amsterdam".

KLM s'est également déclarée déçue par le nombre de créneaux horaires obtenus pour la prochaine saison estivale. "Cela se traduit par une réduction d'environ 17 vols par jour", a indiqué à 'Reuters' Gerrie Brand, porte-parole de la compagnie. Delta Air Lines, partenaire transatlantique d'Air France-KLM, va devoir pour sa part supprimer 252 créneaux de décollage et d'atterrissage tandis qu'easyJet en perdra 693.

Le gouvernement néerlandais envisage de réduire les vols annuels à Schiphol d'environ 10%, pour les porter à 452.500, afin de réduire la pollution environnementale et sonore. KLM a intenté une action en justice contre cette mesure au motif qu'elle " ne respecte pas les lois et réglementations ". KLM attend également que la Commission européenne se prononce sur la question de savoir si le gouvernement néerlandais a correctement suivi la procédure d'approche équilibrée, un processus qui décrit les meilleures pratiques pour mettre en oeuvre des restrictions de capacité aéroportuaire à des fins de contrôle du bruit.