JetBlue Airways va lancer une OPA hostile sur Spirit

(Boursier.com) — JetBlue Airways ne lâche pas l'affaire. Alors que Spirit Airlines a jusqu'ici favorisé l'offre de rachat de Frontier Group, pourtant moins élevée, JetBlue compte désormais lancer une offre d'achat hostile sur son concurrent à bas prix. Selon des personnes proches du dossier citées par le 'Wall Street Journal', JetBlue prévoit de faire appel directement aux actionnaires de Spirit en lançant cette OPA hostile, dans l'espoir de faire pression sur la direction de Spirit pour qu'elle reprenne les négociations. Dans le même temps, JetBlue va demander aux actionnaires de Spirit de voter contre la fusion prévue avec Frontier Group le 10 juin prochain dans un effort supplémentaire pour influencer les dirigeants de l'entreprise.

Dans le cadre de son offensive, JetBlue offrirait 30 dollars par action en numéraire, mais serait prêt à rehausser sa proposition à 33 dollars par titre (soit le montant de son offre initiale) si Spirit accepte de venir à la table des négociations et fournit les données demandées par JetBlue. L'offre publique d'achat devrait débuter le lundi 16 mai et rester ouverte jusqu'au 30 juin, bien que JetBlue puisse prolonger cette période, précisent les sources du WSJ. JetBlue aurait déjà commencé à rencontrer certains actionnaires de Spirit.

Spirit fait l'objet d'un bras de fer entre deux transporteurs rivaux qui considèrent tous deux la compagnie aérienne basée en Floride comme la clé de leur capacité à croître et à défier les grands noms de l'industrie américaine. Spirit a accepté en février d'être repris par Frontier, une compagnie aérienne discount basée à Denver, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 2,9 milliards de dollars. Mais JetBlue a répliqué en avril en dévoilant une offre non sollicitée, d'un montant de 3,6 Mds$ en cash, arguant qu'un rapprochement avec Spirit déboucherait sur la création d'un concurrent encore plus puissant. Spirit a toutefois rejeté cette offre, le Conseil du transporteur jugeant qu'il existe trop de risques que les régulateurs antitrust interdisent une telle opération.

Pour convaincre le management de Spirit, JetBlue s'est pourtant engagé à céder de nombreux actifs, notamment tous les actifs de Spirit à New York et à Boston, et a ajouté à son offre une indemnité de rupture de contrat de 200 millions de dollars en cas d'échec de l'opération pour des raisons antitrust. Une tentative insuffisante pour le moment.

Quelle que soit la combinaison gagnante, elle déboucherait sur la création du cinquième transporteur américain derrière les trois historiques et Southwest.