JetBlue Airways : secoué après son warning

(Boursier.com) — JetBlue Airways est secoué en pré-séance à Wall Street, les investisseurs s'alarmant d'une guidance pour le moins prudente pour le trimestre en cours et d'une révision à la baisse de ses objectifs annuels. La compagnie à bas coûts a prévenu que le ralentissement de la demande domestique devrait se traduire par une perte ajustée par action comprise entre 20 cents et le seuil de rentabilité sur les trois mois clos fin septembre, contre un consensus logé à +40 cents. Les revenus devraient reculer de 4 à 8% sur un an, contre une hausse de 2% anticipée par le marché.

Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur basé à Long Island City, New York, a dégagé un profit de 138 millions de dollars ou 41 cents par titre pour des revenus de 2,61 Mds$. Le bpa ajusté a atteint 45 cents, légèrement supérieur au consensus, contre une perte de 47 cents par action un an plus tôt.

JetBlue s'attend désormais à réaliser un bpa ajusté 2023 compris entre 5 et 40 cents contre une fourchette précédente allant de 70 cents à 1$. La compagnie explique cette révision par la fin de son alliance avec American Airlines à la suite d'une décision de justice invoquant des problèmes de concurrence. La nouvelle guidance reflète également "un déplacement plus important que prévu de la demande refoulée post-Covid vers les marchés internationaux long-courriers, ce qui exerce une pression sur la demande de voyages intérieurs pendant la période de pointe des voyages d'été".