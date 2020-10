JetBlue Airways : résiste mieux que prévu

Crédit photo © Airbus Group

(Boursier.com) — JetBlue Airways débute la séance à l'équilibre à Wall Street, après une publication trimestrielle plus résistante que prévu. La compagnie américaine a fait état d'une perte ajustée par action de 1,75$ au troisième trimestre contre un bpa de 59 cents un an plus tôt et une perte de 1,90$ par titre attendue par les analystes. Le résultat opérationnel a fondu de 76% à 492 M$, mais le marché tablait sur un niveau plus faible à 462 M$. Le trafic a chuté de 78,9% sur la période avec un coefficient d'occupation tombé à 42,6%. JetBlue anticipe un repli de ses capacités d'environ 45% sur un an au quatrième trimestre avec une consommation quotidienne de cash estimée entre 4 et 6 M$ après 6,1 M$ au cours des trois mois clos fin septembre. Le groupe va réduire ses Capex sur 2020-2022 d'environ 2 Mds$ afin de préserver son bilan.