JetBlue Airways progresse après des pertes inférieures aux attentes

(Boursier.com) — JetBlue Airways progresse à Wall Street après avoir dévoilé une perte moindre qu'estimée au quatrième trimestre. La compagnie aérienne a dégagé sur la période un déficit de 381 millions de dollars ou 1,34$ par titre contre un profit de 161 M$ ou 56 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à -1,53$ contre -1,67$ de consensus. Les revenus ont fondu de 67,4% à 661 M$, également supérieur aux attentes des analystes (634 M$). Les capacités ont diminué de 47,3% alors que le coefficient d'occupation est tombé sur un an de 81,9% à 52,4%. La compagnie a brûlé 6,7 M$ de cash par jour sur le trimestre, en ligne avec la guidance de 6 à 8 M$. Pour le premier trimestre, la société prévoit une baisse du chiffre d'affaires de 65% à 70%. Elle disposait de 3,1 Mds$ de liquidités à la fin de l'année 2020.

"Au fur et à mesure de l'année 2020, nous avons réduit de manière significative notre consommation d'argent et nous commençons à nous concentrer sur la reconstruction de nos marges. Nous restons prudemment optimistes quant à l'amélioration des tendances de la demande dans le courant de cette année. Plus important encore, cette crise a fait de nous une compagnie aérienne plus agile, plus créative et plus résistante, et nous pensons que nos initiatives nous permettront d'en sortir avec des marges structurellement meilleures", a déclaré Robin Hayes, directeur général du transporteur.