JetBlue Airways : pertes moins importantes que prévu, le titre grimpe

(Boursier.com) — JetBlue Airways progresse à Wall Street en pré-séance après avoir dévoilé une perte moindre qu'estimée au premier trimestre. La compagnie aérienne, qui a arrêté de brûler du cash en mars, a essuyé sur la période un déficit de 247 millions de dollars ou 0,78$ par titre contre un profit de 268 M$ ou 97 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à -1,48$ contre -1,69$ de consensus. Les revenus ont fondu de 53,9% à 773 M$, également supérieurs aux attentes des analystes (687 M$). Les capacités ont diminué de 39% alors que le coefficient d'occupation est tombé sur un an de 69,8% à 63,9%.

"Bien que notre BPA reste en territoire négatif, nous avons constaté des progrès significatifs dans la reprise de la demande, et nous avons commencé à prendre de l'élan grâce au travail de fond que nous avons effectué pour sortir de la crise avec un JetBlue plus fort", a déclaré le directeur général Robin Hayes.

Sur le deuxième trimestre, le management anticipe un Ebitda compris entre -100 et -200M$ avant de retrouver un résultat à l'équilibre au troisième trimestre.