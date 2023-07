JetBlue Airways met fin à son alliance avec American Airlines pour mettre la main sur Spirit

(Boursier.com) — JetBlue Airways va mettre fin à son alliance avec American Airlines afin de se donner plus de chances de mettre la main sur Spirit Airlines. La compagnie aérienne a indiqué hier soir qu'elle ne ferait pas appel de la décision d'un tribunal fédéral concluant que son Alliance 'Northeast' violait les lois antitrust et qu'elle mettrait fin à sa co-entreprise avec American Airlines "au cours des prochains mois". Le transporteur basé à New York a déclaré qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette décision mais qu'il s'y soumettrait.

JetBlue a précisé avoir informé AAL la semaine dernière de sa décision de mettre fin à l'alliance vieille de trois ans, qui permettait aux deux transporteurs de coordonner leurs vols et de partager leurs revenus. "Nous espérons que le fait de retirer de la table les préoccupations déplacées du ministère américain de la Justice concernant notre partenariat avec un ancien transporteur nous aidera lorsque nous irons en procès cet automne pour obtenir l'approbation du tribunal pour aller de l'avant avec notre acquisition de Spirit", a déclaré le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, dans une note interne consultée par 'Bloomberg'.

JetBlue a souligné que la fin de son alliance avec American rend "tout à fait théoriques" les objections du ministère américain de la Justice (DOJ) qui l'ont conduit à intenter une action en justice pour bloquer son accord de fusion avec Spirit, qui serait le plus important de l'industrie aérienne américaine depuis la fusion d'American et d'US Airways en 2013. JetBlue et Spirit espèrent toujours recevoir les approbations réglementaires requises et conclure leur rapprochement au plus tard au premier semestre 2024. Ce sera néanmoins un combat difficile compte tenu de la position anti-consolidation adoptée par l'administration du président Joe Biden.

De son côté, American Airlines, première compagnie américaine, prévoit toujours de faire appel de ce qu'elle qualifie de décision de justice "erronée" contre l'Alliance. La société a indiqué qu'elle respecte néanmoins le choix de JetBlue et qu'elle travaillera avec la compagnie pour s'assurer que les plans de voyage des clients communs ne sont pas perturbés.

Le DoJ a intenté une action en justice en 2021 pour annuler l'Alliance 'Northeast', qui avait été dévoilée l'année précédente. Il l'a qualifiée de "fusion de facto" des opérations d'AAL et de JetBlue à Boston et à New York, qui supprimait les incitations à la concurrence et finirait par coûter aux consommateurs 700 millions de dollars supplémentaires par an pour quitter les aéroports très fréquentés de la région.