JetBlue Airways améliore sa proposition de rachat de Spirit

(Boursier.com) — JetBlue Airways améliore son offre sur Spirit Airlines ! Cette dernière, qui a jusqu'ici favorisé l'offre de rachat de Frontier Group, pourtant moins élevée, voit désormais JetBlue lui proposer une indemnité de rupture gonflée de 150 millions de dollars, soit 350 M$ au global (3,20 $ par action Spirit), si la transaction venait à être interdite par les autorités de la concurrence. Un montant 100 M$ supérieur à celui offert par Frontier.

De plus, la compagnie basée à Forest Hills à New York propose désormais le versement par anticipation de 1,50$ par action en espèces (environ 164 millions de dollars) de l'indemnité de rupture inversée, structurée comme un dividende en numéraire destiné aux actionnaires de Spirit, rapidement après le vote des actionnaires de Spirit approuvant le rapprochement entre les deux groupes. Au global, JetBlue propose ainsi 31,5$ par titre en numéraire aux actionnaires du transporteur floridien.

JetBlue a envoyé une lettre au conseil d'administration de Spirit contenant sa proposition améliorée. Dans ce document, le DG de JetBlue, Robin Hayes, déclare : "la combinaison de JetBlue et de Spirit créerait un véritable concurrent national des transporteurs historiques dominants, offrant des tarifs bas et une excellente expérience pour plus de clients, plus d'opportunités et d'emplois bien rémunérés pour les membres d'équipage, et plus de valeur pour les actionnaires. Les principales caractéristiques de notre offre améliorée - le paiement initial en espèces et l'augmentation de l'indemnité de rupture inversée - reflète le sérieux de notre engagement et souligne notre confiance dans la réalisation de cette transaction. De plus, compte tenu des risques réglementaires similaires des deux transactions et de l'augmentation de l'indemnité de rupture inversée que nous sommes prêts à fournir, nous pensons que notre proposition améliorée constitue une proposition supérieure à tous points de vue".

Spirit a rejeté l'offre initiale de 3,6 milliards de dollars de JetBlue, provoquant une OPA hostile de 3,3 Mds$ de ce même prédateur. Mais Spirit a jusqu'ici repoussé cette proposition, le Conseil du transporteur jugeant qu'il existe trop de risques que les régulateurs antitrust interdisent une telle opération. Jeudi, Frontier, qui offre 2,9 Mds$ à Spirit dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions, avait lui aussi augmenté ses frais de résiliation inversés (reverse termination fee) à 250 millions de dollars, soit 2,23$ par action.