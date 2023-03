Jefferies : rien à signaler ?

(Boursier.com) — Jefferies , la banque d'investissement américaine, a publié hier soir, après bourse à Wall Street, des résultats du premier trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a dégagé ainsi un bénéfice ajusté par action de 55 cents, contre un consensus de 43 cents et un niveau de 1,24$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 1,28 milliard de dollars sur la période close en février, mieux que le consensus (1,09 Md$), contre 1,73 milliard un an auparavant. Malgré une chute de 24% de l'activité, la firme affiche donc des comptes meilleurs que prévu, avec la résistance des activités de marchés de capitaux, qui a partiellement compensé les faiblesses des opérations de gestion d'actifs et de banque d'investissement. "Nous ne savons pas quand les marchés de capitaux reviendront à une version de la normalité, mais notre plan est d'être bien positionnés pour gagner encore plus de parts de marché et tirer parti des bouleversements affectant notre industrie", a indiqué le management.