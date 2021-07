Jeff Bezos : "best day ever" !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, vient d'effectuer son premier vol dans l'espace avec la fusée New Shepard de sa compagnie spatiale Blue Origin fondée il y a un peu plus de 20 ans. "Depuis que j'ai cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace (...). Je ferai ce voyage avec mon frère", avait précisé le milliardaire sur Instagram le mois dernier. Bezos évoque ce jour un instant "incroyable" et "le meilleur jour" de sa vie. L'atterrissage de la capsule et celui de la fusée se sont déroulés sans problèmes. Le lanceur et la capsule se sont posés sur leurs cibles.

A son apogée, la capsule a atteint 105 km AGL et 107 km MSL. Ces mesures sont comparables concernant le lanceur. Le temps de mission a été de 10mn10. La vélocité maximale d'ascension est ressortie à 3.595 km/h (2.233 mph) !

Il s'agissait d'un vol historique pour Bezos et sa compagnie de tourisme spatial. Bezos participait donc avec son frère cadet Mark, ex-cadre marketing et pompier volontaire, impliqué par ailleurs dans la fondation familiale.

#NewShepard is go for launch on July 20 for #NSFirstHumanFlight. This is the 16th flight and first with astronauts on board. Watch live at https://t.co/7Y4TherpLr. Coverage starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. pic.twitter.com/hYv68UlCqm — Blue Origin (@blueorigin), via Twitter

Ils étaient accompagnés de Wally Funk, aviatrice de 82 ans, qui tentait d'aller dans l'espace depuis les années 60 et voit donc là son voeu exaucé. Oliver Daemen, Néerlandais de 18 ans, complétait cet équipage. Il s'agit du premier client payant. Il avait participé à la vente aux enchères de juin pour ce vol et avait perdu face à un riche enchérisseur qui s'est finalement désisté. Le jeune Daemen peut remercier son père Joes, qui dirige la firme d'investissement Somerset Capital et lui a donc fait ce petit cadeau.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin), via Twitter

Le vol prévu à 15 heures a eu lieu avec quelques minutes de retard mais s'est donc bien déroulé. Il n'a duré qu'une dizaine de minutes, le temps pour les astronautes de profiter de l'espace et d'une vue incomparable de la Terre... Rappelons que le Britannique Richard Branson a précédé Bezos dans l'espace de quelques jours, plus tôt ce mois, et réussi son vol, accomplissant son rêve d'enfant couronnant de succès 17 ans de travail et quelques phases délicates pour sa compagnie de commerce spatial Virgin Galactic.

"Best day ever!" Jeff Bezos and three others successfully land after a flight by a Blue Origin rocket to space 🚀 https://t.co/35H5AXxD5A pic.twitter.com/eV8qLgw5u3

— Bloomberg (@business), via Twitter