JD.com : vive croissance dans les services

(Boursier.com) — JD .com, le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le trimestre clos une croissance de 7% de son activité à 295,4 milliards de yuans, environ 42,4 milliards de dollars. Sur ce trimestre clos en décembre, le groupe a affiché un bénéfice net de 3 milliards de yuans, légèrement supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice par ADS a été de 1,91 yuan. Un an plus tôt, le groupe avait déploré une perte de 5,2 milliards de yuans soit 3,33 yuans par action. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 4,81 yuans, contre un consensus FactSet de 3,6 yuans. Sur le trimestre et en glissement annuel, les revenus de produits ont augmenté de 1,2%, tandis que les revenus de services se sont envolés de 40,3%. "Concernant l'avenir, au milieu d'opportunités et de défis en constante évolution, nous resterons concentrés sur la réduction des coûts, l'augmentation de l'efficacité et l'amélioration constante de l'expérience utilisateur", a déclaré le directeur général Lei Xu. Les détenteurs d'ADS au 6 avril recevront un dividende de 62 cents par ADS le 4 mai.