JD.com : une décision historique ?

(Boursier.com) — JD .com, l'un des géants chinois du commerce électronique, a indiqué qu'il avait remporté un procès contre son rival Alibaba, condamné à une amende d'un milliard de yuans (141 millions de dollars) pour pratiques monopolistiques. Il aurait ainsi été constaté que Zhejiang Tmall Network, Zhejiang Tmall Technology et Alibaba Group avaient abusé de leur position dominante sur le marché et s'étaient livrés à des pratiques monopolistiques, selon une décision de justice de la Haute Cour populaire de Pékin évoquée par JD.com. "Cette décision n'est pas seulement une décision juste (...), mais elle constitue également un moment historique dans le respect de l'équité du marché et de l'ordre de la concurrence par le biais de l'État de droit", indique JD sur son compte WeChat officiel. "Ce sera un moment important dans le processus juridique anti-monopole de la Chine", ajoute le groupe.