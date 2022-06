JD.com, un Uber Eats à la chinoise ?

(Boursier.com) — JD .com, le groupe chinois de commerce en ligne, bondit avant bourse à Wall Street. JD.com explorerait en effet une éventuelle expansion dans la livraison de nourriture. Ces projets ont été confirmés par le directeur général de JD Retail, Xin Lijun, dans une interview accordée à Bloomberg. Cela mettrait le géant chinois du commerce électronique en concurrence directe avec Alibaba et Meituan, qui dominent cette activité en Chine.

Xin Lijun, a déclaré que l'entreprise ne commencerait à exploiter un service de livraison de nourriture à la demande que lorsqu'elle en aurait la capacité et qu'elle pourrait constituer une équipe de talents. Xin ajoute que la filiale logistique de JD, Dada Nexus, a une forte capacité de livraison dans la même ville et pourrait jeter les bases du projet. Par ailleurs, Xin dit que l'impact dans les villes touchées par le Covid est évidemment plus important et JD constate qu'à la fin des épidémies, il n'y a pas de reprise rapide, ce qui est très inquiétant. Selon Xin, l'épidémie de cette année a complètement coupé les chaînes d'approvisionnement à la fois internationales et nationales, et cela a eu un impact sur les moyens de subsistance des gens, qui mettront probablement plus de temps à se rétablir.