JD.com retombe à Wall Street

(Boursier.com) — JD .com, le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le deuxième trimestre fiscal une croissance de 7,6% de son activité à 288 milliards de yuans, environ 39,7 milliards de dollars. Sur ce trimestre clos en juin, le groupe a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 6,6 milliards de yuans, contre 4,4 milliards un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP a été de 8,6 milliards de yuans. Le bénéfice par ADS a représenté 4,15 yuans et le bpa non-GAAP 5,39 yuans, ou 0,74$ par titre. Le consensus était de 0,66$ de bpa ajusté par action et 38,7 milliards de dollars de revenus. Le titre s'affiche néanmoins sous pression ce jour, malgré cette performance supérieure aux attentes, alors que le ralentissement de l'économie chinoise inquiète.