JD.com rassure à Wall Street

(Boursier.com) — JD .com, le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le troisième trimestre fiscal une croissance de 1,7% de son activité à 248 milliards de yuans, environ 34,2 milliards de dollars, soit une performance plutôt résistante malgré l'intense concurrence sectorielle et le ralentissement chinois. Sur ce trimestre clos en septembre, le groupe a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 7,9 milliards de yuans, en croissance de 33%. Le bénéfice non-GAAP a été de 10,6 milliards de yuans. Le bénéfice par ADS a représenté 5 yuans et le bpa non-GAAP 6,70 yuans, ou 0,92$ par titre. Le consensus était de 0,80$ de bpa ajusté par action et 34,6 milliards de dollars de revenus.