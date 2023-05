JD.com grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — JD .com, le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a affiché sur le premier trimestre fiscal une croissance de 1,4% de son activité à 243 milliards de yuans, environ 35,4 milliards de dollars. Sur ce trimestre clos en mars, le groupe a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 6,3 milliards de yuans, contre une perte de 3 milliards un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP a été de 7,6 milliards de yuans. Le bénéfice par ADS a représenté 3,93 yuans et le bpa non-GAAP 4,76 yuans, ou 0,69$ par titre. Le consensus était de 0,51$ de bpa ajusté par action et 34,6 milliards de dollars de revenus. Le groupe a indiqué par ailleurs que son directeur général Lei Xu allait tirer sa révérence en juin pour raisons personnelles.