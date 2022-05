JD.com flambe après les comptes

(Boursier.com) — JD .com, le groupe chinois de commerce en ligne, bondit avant bourse à Wall Street. JD a amplement profité des confinements en Chine, qui ont dopé les ventes en ligne et les bénéfices du groupe. Lei Xu, le directeur général de l'affaire, explique ainsi que le groupe tire profit de ses compétences afin de soutenir les communautés locales et entreprises affectées par Omicron. Hors éléments non récurrents, le bénéfice trimestriel par action a été de 2,53 yuans par ADS, très supérieur aux attentes. Les revenus se sont améliorés de 18% à 239,7 milliards de yuans, environ 36 milliards de dollars. Les revenus de services ont grimpé de 26%.