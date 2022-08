JD.com fait mieux que prévu

(Boursier.com) — JD .com, le groupe chinois de commerce en ligne, bondit avant bourse à Wall Street. JD a une fois encore profité des confinements en Chine, qui ont dopé les ventes en ligne et les bénéfices du groupe. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti ainsi à 4,4 milliards de yuans, environ 0,6 Md$, soit 2,74 yuans par titre, ce qui représente un quintuplement en glissement annuel. Un an avant, le bénéfice était en effet de 0,8 milliard de yuans, 0,5 yuan par titre. Sur une base ajustée, JD a dégagé un profit de 4,06 yuans par action sur le trimestre clos, contre 2,9 yuans un an plus tôt et 2,79 yuans de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé près de 268 milliards de yuans sur le trimestre, contre 254 milliards un an auparavant et 262 milliards de consensus FactSet.