JD.com double son bénéfice ajusté

(Boursier.com) — JD .com, le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street, gagne un peu de terrain avant bourse après la publication de revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a annoncé un bénéfice du troisième trimestre pratiquement doublé et largement supérieur aux attentes. JD a réalisé un bénéfice net de 5,96 milliards de yuans (environ 837 M$), ou 3,57 yuans par ADS, contre une perte nette de 2,81 milliards de yuans, ou 1,81 yuan par ADS, un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par ADS est passé de 3,16 à 6,27 yuans, bien au-dessus du consensus FactSet qui était de 4,86 yuans. Les revenus ont augmenté de 11,4% pour atteindre 243,55 milliards de yuans (34,2 milliards de dollars), dépassant le consensus FactSet qui ressortait à 242,96 milliards de yuans. Les revenus nets des produits ont augmenté de 5,9% pour atteindre 197,03 milliards de yuans, tandis que les revenus de services ont grimpé de 42,2% pour atteindre 46,51 milliards. La marge d'exploitation ajustée s'est améliorée à 4,1% contre 2,1%. Le nombre des clients actifs annuels a augmenté de 6,5% à 588,3 millions. Les stocks ont chuté de 5,1% à 71,76 milliards de yuans au 30 septembre.