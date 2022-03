JD.com décroche après les comptes

(Boursier.com) — JD .com, l'un des leaders chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a annoncé ce jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes mais une perte nette part du groupe de 5,2 milliards de yuans, contre un bénéfice de 24,3 milliards de yuans il y a un an. Le titre est attendu en forte baisse à Wall Street. La perte nette trimestrielle représente environ 810 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs a toutefois augmenté, et la croissance des revenus en glissement annuel atteint 23% à 43,6 milliards de dollars.