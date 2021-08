JD.com bat le consensus

(Boursier.com) — JD .com, l'un des géants chinois du e-commerce, coté à Wall Street, a annoncé pour son second trimestre fiscal des profits en déclin mais supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a représenté l'équivalent de 123 millions de dollars, 0,50 yuan par ADR, en très forte baisse en glissement annuel, mais le bénéfice ajusté par action a été de 2,90 yuans, contre 3,51 un an avant et 2,60 de consensus de marché. Les revenus totaux ont progressé de 26% en glissement annuel et totalisent 39,3 milliards de dollars / 254 milliards de yuans, contre 248 milliards de yuans de consensus. Les revenus produits ont grimpé de 23% et les revenus de services de 49%. Le nombre de clients actifs annuels a progressé de 27% à près de 532 millions, sur la période de douze mois se terminant fin juin. Le titre reste proche de son plancher annuel à Wall Street, sans réaction après les comptes.