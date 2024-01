JCDecaux : vive hausse

(Boursier.com) — JCDecaux évolue en tête du palmarès ce jeudi à Paris à la faveur d'un gain de 4,4% à 18,2 euros. BofA Global Research affirme que les investisseurs doivent être plus sélectifs à l'égard des groupes de médias et de l'espace Internet après le rallye boursier de la fin 2023. La banque, qui passe à l''achat' sur JCDecaux, explique que trois de ses principaux choix parmi les grandes capitalisations dans le secteur sont des "défensives de qualité", à savoir la société d'analyse RELX, la société de jeux d'argent Flutter et Universal Music Group, ainsi que le groupe de communication Publicis et l'éditeur Informa, que l'analyste qualifie de "valeurs cycliques mal valorisées".