JCDecaux : violente chute, la guidance déçoit

(Boursier.com) — JCDecaux a beau avoir dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de plus de 50% au premier trimestre, le titre du spécialiste de la publicité urbaine plonge de 10,7% à 17,2 euros en début de séance. Les investisseurs se focalisent en effet sur la guidance de la société pour le trimestre en cours. En l'occurrence, le management a indiqué viser une croissance organique de plus de 15% sur la période. L'activité devrait ainsi rester très dynamique mais le marché attendait plus.

Goldman Sachs ('vendre') déclare par exemple que l'objectif de croissance du 2e trimestre est bien en deçà de ses prévisions, reflétant l'impact des restrictions liées à la pandémie de Covid en Chine. Dans le même sens, Berenberg ('achat') note que JCDecaux a connu un bon début d'année, mais que les perspectives sont 'légères'. Si le broker rappelle que la société a tendance à guider de manière prudente, même si les restrictions changent de manière significative en Chine, il semble peu probable qu'elle réduise l'écart par rapport aux attentes du consensus.