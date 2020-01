JCDecaux : verdict en vue

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux redonne 1,2% à 25,60 euros ce mercredi, malgré le broker Oddo BHF qui a revalorisé son cours cible sur le dossier de 31 à 35 euros avec un avis acheteur. Le chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre est ressorti en hausse de 6,7% à 925,8 ME, comparé à 867,7 ME au troisième trimestre 2018. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et celui lié aux variations de périmètre, le chiffre d'affaires organique ajusté s'est inscrit en augmentation timide de +0,1%.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, était quant à lui stable au troisième trimestre 2019 comparé au troisième trimestre 2018.

Sur le T4, le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté négative autour de -2%, soit une performance organique annuelle au-dessus de +1,5%... Verdict attendu le 30 janvier prochain, avec la publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 et du Chiffre d'affaires annuel du groupe.